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19:36 05.08.2021

Зеленский понимает, что на временно оккупированных территориях будет опасно отмечать День независимости Украины

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Зеленский понимает, что на временно оккупированных территориях будет опасно отмечать День независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и Крыма, не соглашаться с оккупацией и праздновать День независимости Украины.

"Людям на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма сложно. И это очень опасно, но они должны не соглашаться с тем, что там происходит, как их оккупировали и т.д. Не соглашаться. Да, День независимости (Украины – ИФ) – да, праздновать. Я понимаю, может быть негромко, не вывешивая всегда флаг на балконе, потому что придут и могут убить. Не надо. Берегите свою жизнь. Но детям надо говорить, кто они", - заявил Зеленский в интервью телеканалу "Дом" в четверг.

 

Теги: #крым #донбасс #независимость
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