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19:07 05.08.2021

Украина не оставит жителей ОРДЛО, оккупация территорий Донбасса на 100% временная - Зеленский

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Украина не оставит жителей ОРДЛО, оккупация территорий Донбасса на 100% временная - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не забывает сейчас о жителях временно оккупированных территорий Донбасса и не оставит их в будущем, при этом высказал уверенность, что оккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) является временной.

"Очень важно, чтобы нас слышали люди, чтобы видели, что мы о них знаем, любим, помним – в хорошем смысле, помним в живом смысле и знаем, что они с нами неразрывной нитью связаны, неразрывной украинской ниточкой. Конечно же, в любом случае их никто не оставит. Это неприятно, но это все временная история. 100%", - сказал Зеленский в интервью телеканалу "Дом" в четверг.

 

Теги: #президент #оккупация #донбасс
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