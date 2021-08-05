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18:25 05.08.2021

Российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен местный житель

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Российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен местный житель

Российские наемники с начала суток семь раз нарушили режима прекращения огня на Донбассе с начала суток по состоянию на 17.00 5 августа, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Противник… совершил обстрел населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела российско-оккупационных войск был тяжело ранен местный житель 1965 г.р., повреждено жилое пятиэтажное здание и гражданский автомобиль… На обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сводке.

В ходе обстрелов российские наемники вели огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов и других противотанковых орудий, крупнокалиберных пулеметов, артиллерийских систем калибра 122 мм. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского летательного аппарата противника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Кроме того, пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) разминировали в четверг 7 га территории в районе проведения Операции Объединенных сил и передали на уничтожение 95 единиц взрывоопасных предметов.

 

Теги: #оос #ситуация
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