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16:20 05.08.2021

Укладка колючей проволоки возобновляется на границе Литвы и Беларуси

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Укладка колючей проволоки возобновляется на границе Литвы и Беларуси

В Литве возобновляется укладка колючей проволоки на границе с Беларусью для защиты от нелегальных мигрантов, сообщает агентство BNS со ссылкой на министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

"Сейчас у нас около 140 км колючей, режущей проволоки или концертины. Поскольку принято решение укладывать ее не в два этажа, как это делалось, а в шесть полос, в таком случае концертины у нас реально 20 км", - сказала министр в четверг журналистам.

По ее словам, проволоку укладывают военные, планируется привлечь дорожников, а также бригады из частного сектора. Как говорит министр, через месяц ожидается получение дополнительных 100 км концертины из Эстонии, еще столько же Литва должна получить из Украины.

"Мы надеемся, что в ближайшее время у нас будет и та большая закупка, которая охватывает приобретение остальной части концертины, а также детали монтажа и сами монтажные работы", - сказала она.

Использовано пока около 5 км концертины, однако она укладывается в несколько слоев, так что на границе в районе Друскининкай ею покрыт участок примерно 1,5 км. Билотайте отказалась назвать, какова протяженность участка границы уже покрытого колючей проволокой, сославшись на то, что "недружественный сосед" может использовать эту информацию против Литвы.

Пресс-атташе главнокомандующего армией Рута Монтвилайте сказала BNS, что пока трудно сказать, какова будет протяженность колючего заграждения из имеющихся материалов, потому что это зависит от разных факторов. "Первоначальная оценка - около 20 км. Будет возводиться забор типа 3/2/1 (внизу три мотка проволоки, на них два мотка, на самом верху - один), и получается форма конуса", - добавила она.

Укладка колючей проволоки на какое-то время была приостановлена из-за конкурсных закупок, а также из-за того, что для укладки полученной из Эстонии проволоки не хватало некоторых элементов.

В Литву через границу с Беларусью в 2021 году попали 4090 мигрантов. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции "гибридной агрессией белорусского режима". 3 августа литовские пограничники начали разворачивать нелегальных мигрантов, прибывающих из Беларуси. Такие полномочия пограничники получили на основании принятого ранее Билотайте распоряжения.

Теги: #граница #литва #проволока #беларусь
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