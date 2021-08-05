Зеленский подписал закон о предотвращении аварий на объектах повышенной опасности

Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объектов повышенной опасности (1686-ІХ) подписал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

"Документ нацелен на снижение риска аварий на объектах повышенной опасности (ОПО), а также согласование законодательства Украины с правовым полем Европейского Союза. В частности, закон уточняет терминологию и упорядочивает процедуру идентификации объектов повышенной опасности (1, 2 или 3 класса)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ отменяет декларации безопасности на объектах повышенной опасности.

"Вместо этого операторы объектов повышенной опасности 1 и 2 класса самостоятельно определяют и утверждают политику предотвращения аварий на этих объектах и предоставляют ее Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), а также готовят и подают отчет о мерах безопасности на объектах, которые они эксплуатируют", - подчеркивают в Офисе президента.

Уточняется, что операторы также разрабатывают планы локализации и ликвидации аварий и их последствий для каждого своего объекта повышенной опасности. Такие планы пересматриваются не реже чем раз в три года.

"Местные органы исполнительной власти и местного самоуправления разрабатывают внешние планы реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть на ОПН 1 класса и последствия которых могут выйти за пределы этого объекта", - отмечают в ОП.

В законе также определен порядок действий в случае возникновения аварии на объекте повышенной опасности. Среди прочего предполагается, что оператор ОПН обязан самостоятельно приостанавливать деятельность производства (эксплуатацию оборудования), на котором произошла авария.

Кроме того, документ совершенствует механизм координации между соответствующими органами надзора с учетом полномочий компетентного органа, а также процедуры предоставления информации после несчастного случая на ОПН.

Закон вступает в силу через один год со дня опубликования, кроме пунктов 3 и 4, которые вступают в силу в день публикации.

Как сообщалось, 15 июля Верховная Рада приняла закон о предотвращении аварий на объектах повышенной опасности.

Законопроект предусматривает приведение украинского законодательства в соответствие с Директивой Севезо III Европейского парламента о контроле угроз возникновения аварий, связанных с использованием опасных веществ.

Документ предлагает внести изменения в Кодекс гражданской защиты и три закона, согласно которым можно будет упорядочить процедуры отнесения объектов к категории объектов повышенной опасности (идентификации), отмену согласования плана локализации и ликвидации аварий и передачу функций по защите населения за пределами объекта на местные органы исполнительной власти.