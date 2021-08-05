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14:56 05.08.2021

"Укрзализныця" назначила дополнительные летние поезда в Рахов и Одессу

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"Укрзализныця" назначила дополнительные летние поезда в Рахов и Одессу

АО "Укрзализныця" (УЗ) из-за пиковой сезонной популярности маршрутов назначает дополнительные поезда №217/218 Киев - Рахов и №287/288 Киев - Одесса.

Как сообщила пресс-служба УЗ в четверг, дополнительный поезд из Киева в Рахов будет курсировать с 6 до 31 августа. Из столицы он будет отправляться по парным числам в 14:28. Обратно из Рахова - по непарным числам в 18:20.

Дополнительный поезд из Киева в Одессу будет курсировать с 9 августа и до конца лета (кроме 21 августа по техническим причинам). Отправляться он будет через день по непарным числам: из Киева - в 00:55, из Одессы - в 13:33.

Как отмечают в компании, этот поезд будет состоять исключительно из вагонов класса RIC - так называется международный стандарт пассажирских вагонов, которые предназначены для движения как по узким (1435 мм), так и по широким (1520 мм) путям. В каждом купе предусмотрен рукомойник. Места в таких вагонах будут продаваться по принципу СВ - два пассажира на купе.

Кроме того, УЗ добавила вагоны в самые популярные поезда, которые курсируют из Киева в Мариуполь и Попасную.

Теги: #транспорт #укрзализныця #поезда
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