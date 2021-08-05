Украинца Ильвера Аметова в оккупированном Крыму приговорили к 8 месяцам ограничения свободы

Оккупационные власти осудили гражданина Украины, крымского татарина Ильвера Аметова к 8 месяцам ограничения свободы за якобы "незаконное приобретение и хранение оружия", сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Приговор принял так называемый "Судакский городской суд" во временно оккупированном Крыму. Решение "суда" является еще одним примером преследования за участие в Меджлисе, поскольку до оккупации Ильвер Аметов был членом представительного органа крымскотатарского народа. Во время обыска в сентябре 2019 с его домашнего музея были изъяты старинные экспонаты оружия, которые он коллекционировал более 20 лет. Антикварные предметы являются частью культурного наследия крымскотатарского народа", - написала омбудсмен на странице в Facebook.

Денисова отметила, что теперь он должен ежемесячно появляться в "местном отделе полиции", не выезжать за пределы Судака, также ему запрещено покидать помещение ночью.

"Российская Федерация восьмой год преследует по надуманным обвинениям крымских татар в нарушение ст.10 Европейской Конвенции о защите прав человека. Игнорируя требование Международного суда ООН о снятии запрета на деятельность Меджлиса, государство-оккупант продолжает практику позорных "судилищ" - репрессий против крымскотатарского народа", - подчеркнула она.

Также омбудсмен призвала международное сообщество применить все имеющиеся рычаги воздействия на РФ, чтобы заставить ее прекратить нарушать прав человека и основных свобод, незаконное преследование граждан Украины и привлечение их к ответственности за преступления, которые они не совершали.