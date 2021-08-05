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13:31 05.08.2021

Вступил в силу закон, дающий лицам с инвалидностью право на внеочередной пропуск через границу Украины

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Вступил в силу закон, дающий лицам с инвалидностью право на внеочередной пропуск через границу Украины

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью", который предоставляет людям с инвалидностью право на внеочередной пропуск через госграницу Украины, вступил в силу, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"В частности, согласно этому закону, люди с инвалидностью, которые едут на лечение и имеют соответствующие документы, лица с инвалидностью I группы и лица, сопровождающие их, имеют право на внеочередной пропуск через государственную границу Украины и в контрольных пунктах въезда/выезда на временно оккупированные территории (не чаще одного раза в неделю в одну сторону)", - говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы.

В ведомстве напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон, усиливающий социальную защиту людей с инвалидностью, 3 августа.

Теги: #инвалидность #закон #госграница
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