События

13:20 05.08.2021

Украинские спортсменки Старикова и Басова заняли 4-е и 6-е место на велотреке в Токио

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Украинские спортсменки Старикова и Басова заняли 4-е и 6-е место на велотреке в Токио

Украинские спортсменки Елена Старикова и Любов Басова заняла четвертое и шестое места в кейрине на велотреке на Олимпийских играх в Токио.

"В финале ХХХІІ Олимпийских игр украинские велогонщицы, к сожалению, не смогли завоевать награды и заняли 4 и 6 места. В заезде, где соревновались 6 спортсменок, Елена Старикова финишировала четвертой, в шаге от бронзовой награды, а Любовь Басова приехала шестой", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства молодежи и спорта.

Отмечается, что олимпийское первенство одержала представительница Нидерландов - Шана Браспенинкс, серебро- австралийка Эллис Эндрюс, а бронзу - канадка Лориан Дженест.

Старикова и Басова еще примут участие в индивидуальных спринтах, которые стартуют 6 августа.

Теги: #велоспорт #олимпийские_игры
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