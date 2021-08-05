События

13:13 05.08.2021

Скончался шестой шахтер, пострадавший при взрыве на шахте "Покровское"

1 мин читать
Скончался шестой шахтер, пострадавший при взрыве на шахте "Покровское"

В больнице Краматорска (Донецкая обл.) скончался шестой горняк, пострадавший в результате взрыва в шахтоуправлении "Покровское" 31 июля, сообщил народный депутат Михаил Волынец.

"Из больницы Краматорска сообщили о смерти еще одного горняка. В 12:20 остановилось сердце шестого шахтера, пострадавшего в результате взрыва на шахте "Покровское"", - написал Волынец на странице в Facebook.

Как сообщалось, 31 июля утром на шахтоуправлении "Покровское" произошел взрыв. Среди пострадавших – четыре работника шахтоуправления и шесть работников подрядной организации. Трое горняков скончались, остальные были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Теги: #покровское #смерть #шахтер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:22 05.08.2021
Шахтер примет "неудобного" для себя соперника из Александрии

Шахтер примет "неудобного" для себя соперника из Александрии

10:45 05.08.2021
Скончались еще два шахтера, пострадавшие в результате взрыва шахты в Донецкой области

Скончались еще два шахтера, пострадавшие в результате взрыва шахты в Донецкой области

10:08 05.08.2021
Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Марчука

Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Марчука

10:04 05.08.2021
Марчук умер из-за обострения заболеваний после коронавируса – СБУ

Марчук умер из-за обострения заболеваний после коронавируса – СБУ

08:37 05.08.2021
Евгений Марчук умер

Евгений Марчук умер

14:47 04.08.2021
В Краматорске скончался третий шахтер, пострадавший в результате взрыва на шахте в Донецкой области

В Краматорске скончался третий шахтер, пострадавший в результате взрыва на шахте в Донецкой области

17:52 03.08.2021
В Краматорске скончался шахтер, пострадавший в результате взрыва на шахте в Донецкой области - Волынец

В Краматорске скончался шахтер, пострадавший в результате взрыва на шахте в Донецкой области - Волынец

21:23 01.08.2021
В результате ДТП в Николаевской области погиб водитель

В результате ДТП в Николаевской области погиб водитель

18:06 31.07.2021
Аварийная ситуация на ш/у "Покровское" ликвидирована – "Метинвест"

Аварийная ситуация на ш/у "Покровское" ликвидирована – "Метинвест"

10:34 31.07.2021
Один человек, пострадавший в результате взрыва на ш/у "Покровское", умер в больнице – "Метинвест"

Один человек, пострадавший в результате взрыва на ш/у "Покровское", умер в больнице – "Метинвест"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Временно оккупированные территории Донбасса никогда не будут российскими – Зеленский

Скончались еще два шахтера, пострадавшие в результате взрыва шахты в Донецкой области

Российские наемники обстреляли многоэтажку в Красногоровке, ранен местный житель

Евгений Марчук умер

ВАКС взял Чауса под домашний круглосуточный арест

ПОСЛЕДНЕЕ

На Харьковщине проводятся обыски по делу, фигурантами в котором выступают члены Нацкорпуса

Вступил в силу закон, дающий лицам с инвалидностью право на внеочередной пропуск через границу Украины

Украинские спортсменки Старикова и Басова заняли 4-е и 6-е место на велотреке в Токио

На территории предприятия в Николаеве погиб работник, начато уголовное производство

Марафон по улучшению статей в украинской Википедии пройдет 16-24 августа

В юго-восточных регионах Украины ожидается сухая и жаркая погода, на остальной территории – дожди, град и шквалы

Временно оккупированные территории Донбасса никогда не будут российскими – Зеленский

В Черном море началась активная фаза многонациональных противоминных учений "Дайв-2021"

Посольство США: надо сделать все возможное, чтобы преступления против человечности вроде "Большого террора" Сталина никогда не повторились

Китай усиливает борьбу с COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА