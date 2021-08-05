Скончался шестой шахтер, пострадавший при взрыве на шахте "Покровское"

В больнице Краматорска (Донецкая обл.) скончался шестой горняк, пострадавший в результате взрыва в шахтоуправлении "Покровское" 31 июля, сообщил народный депутат Михаил Волынец.

"Из больницы Краматорска сообщили о смерти еще одного горняка. В 12:20 остановилось сердце шестого шахтера, пострадавшего в результате взрыва на шахте "Покровское"", - написал Волынец на странице в Facebook.

Как сообщалось, 31 июля утром на шахтоуправлении "Покровское" произошел взрыв. Среди пострадавших – четыре работника шахтоуправления и шесть работников подрядной организации. Трое горняков скончались, остальные были госпитализированы в тяжелом состоянии.