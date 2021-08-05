Марафон по улучшению статей в украинской Википедии пройдет 16-24 августа

Марафон по улучшению статей в украинской Википедии пройдет с 16 по 24 августа, сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"С 16 августа к 30-летию независимости Украины в украинской Википедии стартует марафон "Мовознай". Онлайн-марафон по улучшению статей в украинской Википедии пройдет с 16 по 24 августа 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы языкового омбудсмена.

Отмечается, что Марафон проводит общественная организация "Викимедиа Украина" при поддержке офиса Уполномоченного по защите государственного языка.

"В Википедии уже насчитывается более 1,1 млн статей на украинском языке, но часть из них нуждается в вычитке, улучшении или даже полностью переписывании - и именно это мы призываем сделать", - говорится в сообщении.

Принять участие в марафоне могут все желающие. Для этого следует зарегистрироваться в Википедии, улучшить существующую статью и сохранить свое редактирование, добавив в поле "Описание изменений" хештег #мовознай.

Активные участники получат награды и присоединятся к улучшению популярной онлайн-энциклопедии на украинском языке.