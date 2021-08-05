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11:50 05.08.2021

Временно оккупированные территории Донбасса никогда не будут российскими – Зеленский

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Временно оккупированные территории Донбасса никогда не будут российскими – Зеленский

Временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей никогда не будут российскими, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Люди на оккупированной территории Донбасса и Крыма должны понять – это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Еще раз – родина или ты гость? Я считаю, что, если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированной, и ты считаешь, что это дело правое и нам в Россию, мы русские – это большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет русской территорией. Просто никогда", - заявил Зеленский в интервью на телеканале "Дом".

Он призвал всех людей, желающих жить в России и считающих временно оккупированные территории Украины российскими, окончательно переезжать в РФ.

"Для будущего своих детей и внуков, если ты считаешь, что ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины, чувствуя, что это Россия. Если ты так чувствуешь, то я считаю, что этот человек должен понять: во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет", - добавил он.

По словам Зеленского, "Украина будет расти вверх, а Донбасс – в оккупированном и отрезанном виде никуда расти не будет".

"Поэтому счастья для этих людей здесь не будет. Но если ты чувствуешь, что Донбасс украинский, если ты уважаешь этот флаг, уважаешь украинский язык, если ты чувствуешь, что ты украинец - будь там, держись. Эта земля все равно будет деоккупирована в любом случае", - сказал глава государства.

"Неважно, сколько это оккупировано. Это как стена когда-то в Германии. Это неважно. В любом случае люди, история – воспользуются моментом, и стена рухнет. Если не договорятся, все равно воспользуются моментом люди", - подытожил Зеленский.

 

Теги: #зеленский #донбасс
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