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11:16 05.08.2021

В Черном море началась активная фаза многонациональных противоминных учений "Дайв-2021"

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В Черном море началась активная фаза многонациональных противоминных учений "Дайв-2021"

В акватории Черного моря началась активная фаза многонациональных противоминных учений "Дайв–2021", которые проводятся с участием Военно-морских сил Украины, Грузии, Болгарии, Азербайджана, США и Румынии, сообщает пресс-служба ВМС Вооруженных сил Украины в четверг.

"Отработка элементов проходит в составе тактических подразделений с использованием новейшего водолазного снаряжения стран-участниц, специального оборудования поисково-спасательного судна украинских ВМС "Александр Охрименко" и гидрографического комплекса судна ВМС Румынии "Александру Катанеану", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с планом проведения учений, военные отрабатывают парные водолазные спуски на глубину более 30 метров в составе интернациональных групп с выходом по предварительно согласованному режиму декомпрессии.

"Дополнительно отрабатываются элементы оказания медицинской помощи с привлечением барокамеры, в случае обнаружения кислородной болезни. Одновременно, на румынском судне иностранные коллеги ознакомили участников с работой современного океанографического, метеорологического, топографического и гидрографического оборудования", - подчеркивают в ВМС Украины.

Основные усилия в ходе учений будут сосредоточены на синхронизацию действий водолазов общей многонациональной тактической группы и ознакомления со спецификой водолазного дела разных стран с последующим внедрением ее в ходе выполнения совместных задач.

"В дальнейшем задачи будут усложняться. Впереди участников ждет отработки операций по подводному разминированию, подводным подрывным и техническим работам, противоминным действиям и т.д.", - заявил по этому поводу начальник поисково-спасательной службы Военно-морских сил ВС Украины, руководитель украинской составляющей обучения капитан 1 ранга Алексей Нестеров.

Теги: #черное_море #учения
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