События

10:45 05.08.2021

Скончались еще два шахтера, пострадавшие в результате взрыва шахты в Донецкой области

1 мин читать
Скончались еще два шахтера, пострадавшие в результате взрыва шахты в Донецкой области

В ожоговом отделении городской больницы Краматорска (Донецкая обл.) скончались еще двое горняков, пострадавших в результате взрыва в шахтоуправлении "Покровское" в субботу, сообщил народный депутат Михаил Волынец.

"Ночью умерли еще двое шахтеров, находившихся на месте взрыва шахты "Покровское" 31 июля. В больницах Покровска и Краматорска продолжается борьба за жизнь и здоровье еще пятерых пострадавших", - написал Волынец в Фейсбуке в четверг.

Как сообщалось, 31 июля ранним утром на шахтоуправлении "Покровское" произошел взрыв. Среди пострадавших – четыре работника шахтоуправления и шесть работников подрядной организации. Трое горняков скончались, остальные были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Теги: #шахтеры #покровское #смерть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:08 05.08.2021
Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Марчука

Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Марчука

10:04 05.08.2021
Марчук умер из-за обострения заболеваний после коронавируса – СБУ

Марчук умер из-за обострения заболеваний после коронавируса – СБУ

08:37 05.08.2021
Евгений Марчук умер

Евгений Марчук умер

21:23 01.08.2021
В результате ДТП в Николаевской области погиб водитель

В результате ДТП в Николаевской области погиб водитель

18:06 31.07.2021
Аварийная ситуация на ш/у "Покровское" ликвидирована – "Метинвест"

Аварийная ситуация на ш/у "Покровское" ликвидирована – "Метинвест"

10:34 31.07.2021
Один человек, пострадавший в результате взрыва на ш/у "Покровское", умер в больнице – "Метинвест"

Один человек, пострадавший в результате взрыва на ш/у "Покровское", умер в больнице – "Метинвест"

13:47 28.07.2021
В Киеве скончался первый пациент со штаммом "Дельта"

В Киеве скончался первый пациент со штаммом "Дельта"

14:52 23.07.2021
В Житомире умер заключенный, у него переломы ребер и повреждены легкие, открыто дело – Офис генпрокурора

В Житомире умер заключенный, у него переломы ребер и повреждены легкие, открыто дело – Офис генпрокурора

17:56 15.07.2021
Умер Петр Мамонов

Умер Петр Мамонов

20:20 11.07.2021
В Тбилиси проходит акция против правительства Грузии в связи со смертью телеоператора, которого избили противники ЛГБТ

В Тбилиси проходит акция против правительства Грузии в связи со смертью телеоператора, которого избили противники ЛГБТ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Временно оккупированные территории Донбасса никогда не будут российскими – Зеленский

Российские наемники обстреляли многоэтажку в Красногоровке, ранен местный житель

Евгений Марчук умер

ВАКС взял Чауса под домашний круглосуточный арест

По решению суда подконтрольный Group DF Запорожский ТМК возвращен в собственность государства - САП

ПОСЛЕДНЕЕ

На Харьковщине проводятся обыски по делу, фигурантами в котором выступают члены Нацкорпуса – СБУ

Временно оккупированные территории Донбасса никогда не будут российскими – Зеленский

В Черном море началась активная фаза многонациональных противоминных учений "Дайв-2021"

Посольство США: надо сделать все возможное, чтобы преступления против человечности вроде "Большого террора" Сталина никогда не повторились

Китай усиливает борьбу с COVID-19

Российские наемники обстреляли многоэтажку в Красногоровке, ранен местный житель

В Ровно подожгли автомобиль депутата облсовета

В Украине сделали уже более 6 млн прививок от коронавируса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 200,2 млн

Природный пожар, возникший в Калифорнии в середине июля, охватил более 110 тыс. га

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА