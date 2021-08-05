Российские наемники обстреляли многоэтажку в Красногоровке, ранен местный житель

Российские наемники в четверг утром обстреляли многоэтажку в г.Красногоровка, в результате чего был ранен местный житель, сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

"Около часа назад враг совершил обстрел Красногоровки, в результате которого прямым попаданием была повреждена квартира в многоэтажке на улице Восточной и ранен человек - местный житель, 1965 года рождения. На месте работают правоохранители, устанавливая все обстоятельства происшествия", - написал Кириленко на странице в Facebook.