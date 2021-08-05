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09:25 05.08.2021

В Украине сделали уже более 6 млн прививок от коронавируса

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В Украине сделали уже более 6 млн прививок от коронавируса

В течение суток 4 августа в Украине от коронавируса вакцинировали 159 121 человека, при этом первую прививку получили 95 960 украинцев, еще 63 431 – полностью завершили процесс иммунизации, получив обе дозы вакцины, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в четверг.

"В течение суток работали 880 мобильных бригад, 2 667 пунктов прививки, 281 центр вакцинации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала прививочной кампании в Украине привито 3 855 095 человек, из них получили одну дозу – 3 855 093 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 215 230 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего сделано 6 070 323 прививки", - резюмируют в Минздраве.

Теги: #вакцинация #украина
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