Число заражений COVID-19 в мире превысило 200,2 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга составило 200 млн 239 тыс. 381, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 256 тыс. 797 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 35 млн 530 тыс. 873 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 614 тыс. 785.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 млн 812 тыс. 114, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 426 тыс. 290.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 26 тыс. 533 заболевших, умерло 559 тыс. 607 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 547,8. В США на 1 млн жителей скончалось 1 тыс. 895 человек, в Индии - 306, Бразилии - 2 тыс. 613.