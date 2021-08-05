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09:07 05.08.2021

Природный пожар, возникший в Калифорнии в середине июля, охватил более 110 тыс. га

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Природный пожар, возникший в Калифорнии в середине июля, охватил более 110 тыс. га

Крупный пожар в Калифорнии, получивший название Dixie, за последние несколько дней охватил территорию площадью более 110 тыс. гектаров, сообщает местная пожарная служба.

Пожар, начавшийся 14 июля в округах Бьютт и Плюмас в Северной Калифорнии, за последние несколько дней усилился, охватив территорию в общей сложности в 274 тыс. 139 акров (110 тыс. га), он локализован всего на 35%.

Как сообщили в местной пожарной службе, сильные ветры и крутой рельеф местности затрудняют сдерживание пламени.

Ожидается, что жаркая, засушливая погода продолжит способствовать распространению пламени.

Во вторник пламя в нескольких местах перескочило границы периметра, что вызвало дополнительные приказы об эвакуации примерно 15 тыс. человек, сообщили представители пожарной службы.

Пожар уже уничтожил 67 домов. О жертвах среди населения не сообщается.

Тем временем в штате Орегон бушует пожар Bootleg, начавшийся 6 июля. По данным пожарных, он охватил более 413 тыс. акров (более 167 тыс. га).

Отмечается, что данный пожар локализован примерно на 84%.

Как сообщил Национальный межведомственный противопожарный центр, по данным на 3 августа, более 20 тыс. пожарных и вспомогательного персонала боролись с 97 крупными, активными лесными пожарами площадью 7 тыс. 560 кв. км в 13 штатах США.

Теги: #калифорния #пожар
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