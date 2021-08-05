События

08:37 05.08.2021

Евгений Марчук умер

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Евгений Марчук умер

Экс-премьер-министр Украины Евгений Марчук умер утром в четверг, сообщила его супруга Лариса Ившина.

"Черный день…Умер ЕК…Остановилось сердце", - написала она на странице в Фейсбуке.

Марчуку было 80 лет.

Отметим, что он был первым действующим главой Службы безопасности Украины с ноября 1991 по июль 1994-го. Марчук руководил правительством Украины с марта 1995-го по май 1996 года, а с июня 2003-го по сентябрь 2004 года был министром обороны.

Также он имел звание генерала армии Украины.

Напомним, что с ноября 2018 года по май 2019-го Марчук представлял Украину в Трехсторонней контактной группе.

Теги: #марчук #смерть
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