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08:22 05.08.2021

В Украине за сутки зафиксировано 1 052 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровели 542 человека, 25 летальных случая

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В Украине за сутки зафиксировано 1 052 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровели 542 человека, 25 летальных случая

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 1 052 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 542 человек, 25 летальных случая, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 4 августа 2021 года в Украине зафиксировано 1 052 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 81, медработников - 37). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 532 человека, летальных случаев – 25, выздоровели - 542 человека", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 4 августа сообщалось о 984 новых случаев заболевания, 3 августа за сутки зафиксировано 827 новых случаев заболевания СOVID-19, 2 августа сообщалось о 265 новых случаях инфицирования коронавирусом, 1 августа сообщалось о 484 новых подтвержденных случая COVID-19, 31 июля за сутки зафиксировано 916 новых случаев заболевания СOVID-19, 30 июля сообщалось о 962 новых случаях инфицирования коронавирусом, 29 июля за сутки зафиксировано 846 новых случаев заболевания COVID-19, 28 июля сообщалось о 717 новых подтвержденных случаях болезни, 27 июля за сутки зафиксирован 681 новых случай заболевания COVID-19. 26 июля сообщалось о 213 новых случаях заболевания COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 256 397 человек, выздоровели 2 188 815 человека, летальных случаев - 53 049.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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