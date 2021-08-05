За минувшие сутки российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, один раненный

За прошедшие сутки, 4 августа, российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины, раненный один военный. С начала суток четверга нарушений режима "тишины" на Донбассе не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 4 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Боевых потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет", - сообщили в пресс-центре ООС на странице Фейсбук утром в четверг.

В частности, вблизи Павлополя и Гранитного российско-оккупационные войска применяли станковые противотанковые гранатометы. У Южного враг дважды открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм, а также минометов 120-го и 82-го калибров, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе н. п. Мирное российские наемники обстреливали позиции со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Новотошковского противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Золотого-4 оккупанты применяли автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеских обстрелов один военный получил боевое травмирование. Он находится в лечебном учреждении. Состояние здоровье - удовлетворительное.

"По состоянию на 7:00 утра, 5 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня" , - сообщили в штабе.