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06:53 05.08.2021

ВВС Израиля нанесли удары по югу Ливана в ответ на выпущенные ракеты - военные

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ВВС Израиля нанесли удары по югу Ливана в ответ на выпущенные ракеты - военные

Израильские истребители атаковали цели на юге Ливана рано утром в четверг, сообщает издание The Jerusalem Post.

Согласно заявлению военных, ВВС Израиля нанесли удары по районам, "из которых в течение дня были выпущены ракеты по государству Израиль(...). Еще одна цель также была атакована в районе, из которого ракеты запускались в прошлом".

Издание уточняет, что атаки были совершены в ответ на ракеты, выпущенные по Израилю в среду днем.

Отмечается, что это четвертый этап ударов со стороны Израиля по целям на юге Ливана за сутки.

"Атаки армии обороны Израиля будут продолжаться и даже усиливаться перед лицом террористических попыток против государства Израиль и его граждан", - говорится в заявлении военных.

Ранее сообщалось, что с территории Ливана в среду были запущены три ракеты в направлении Голанских высот, часть которых контролируется Израилем.

В районе израильского города Кирьят-Шмона и кибуца Кфар-Гилади сработали сирены воздушной тревоги. В итоге две ракеты упали возле Кирьят-Шмона, а еще одна - на ливанской территории.

Армия обороны Израиля в ответ открыла танковый огонь по месту, откуда были пущены ракеты.

Жителям Кирьят-Шмона дали указание оставаться в убежищах из-за опасений повторения ракетной атаки.

Теги: #атаки #ливан #израиль
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