Жителя Львовской области разоблачили в хранении детской порнографии

53-летнего жителя города Стрый изобличили в хранении детской порнографии, сообщает отдел коммуникации главного управления Нацполиции во Львовской области.

"53-летний житель Стрыя получил доступ и хранил фото- и видеопродукцию с детской порнографией в значительных объемах", - указано в сообщении полиции.

Во время санкционированных обысков по месту проживания мужчины, сотрудники силовых органов обнаружили и изъяли компьютерную технику, в которой содержались файлы с детской порнографией и другие вещественные доказательства.

Полиция открыла уголовное производство по части первой статьи 301-1 УК Украины (Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, ввоз, изготовление, сбыт и распространение).