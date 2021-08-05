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04:36 05.08.2021

Жителя Львовской области разоблачили в хранении детской порнографии

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Жителя Львовской области разоблачили в хранении детской порнографии

53-летнего жителя города Стрый изобличили в хранении детской порнографии, сообщает отдел коммуникации главного управления Нацполиции во Львовской области.

"53-летний житель Стрыя получил доступ и хранил фото- и видеопродукцию с детской порнографией в значительных объемах", - указано в сообщении полиции.

Во время санкционированных обысков по месту проживания мужчины, сотрудники силовых органов обнаружили и изъяли компьютерную технику, в которой содержались файлы с детской порнографией и другие вещественные доказательства.

Полиция открыла уголовное производство по части первой статьи 301-1 УК Украины (Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, ввоз, изготовление, сбыт и распространение).

 

Теги: #хранение #порнография #львовская_область
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