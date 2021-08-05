События

03:36 05.08.2021

В Донецкой области полицейские сообщили о подозрении т.н. судье "ДНР", незаконно осудившем гражданку Украины

1 мин читать
В Донецкой области полицейские сообщили о подозрении т.н. судье "ДНР", незаконно осудившем гражданку Украины

 Донецкая областная прокуратура заочно привлекает к ответственности так называемого судью незаконно созданного "Верховного суда ДНР", т.к. полицейские собрали неопровержимые доказательства незаконного осуждения гражданки Украины, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Следствием установлено, что в 2017 году 64-летний мужчина, незаконно будучи "судьей" в незаконно созданном судебном органе, признал гражданскую жительницу виновной в ряде преступлений. В частности, хранении, перевозке, передаче и контрабанде взрывчатых веществ для совершения теракта и вынес "наказание" в виде лишения свободы на срок 5 лет и 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время незаконного следствия женщину силой заставили признаться в преступлениях. Она два года находилась в СИЗО, после чего была отправлена в исправительную колонию.

В конце 2017 г. женщина, в связи с обменом пленными, была освобождена и возвращена в Украину, где смогла дать показания.

Сообщается, что "судье" заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 8 до 12 лет.

 

Теги: #донецкая_область #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:44 04.08.2021
По решению суда подконтрольный Group DF Запорожский ТМК возвращен в собственность государства - САП

По решению суда подконтрольный Group DF Запорожский ТМК возвращен в собственность государства - САП

00:24 04.08.2021
Чаус будет находиться под охраной СБУ до суда

Чаус будет находиться под охраной СБУ до суда

19:33 03.08.2021
Чаус готов прибыть на заседание суда в среду, но смогут ли его доставить пока неизвестно – адвокат Кравец

Чаус готов прибыть на заседание суда в среду, но смогут ли его доставить пока неизвестно – адвокат Кравец

17:56 03.08.2021
"Укрнафта" готова оспаривать штраф АМКУ на 2,4 млрд грн не только в украинских, но и международных судах - CEO

"Укрнафта" готова оспаривать штраф АМКУ на 2,4 млрд грн не только в украинских, но и международных судах - CEO

17:52 03.08.2021
В Краматорске скончался шахтер, пострадавший в результате взрыва на шахте в Донецкой области - Волынец

В Краматорске скончался шахтер, пострадавший в результате взрыва на шахте в Донецкой области - Волынец

11:11 03.08.2021
В РФ расследуют дело в отношении Коломойского, Боголюбова, Ярославского и Овчаренко о хищении у "Татнефти" сырья на 10 млрд руб. - источник

В РФ расследуют дело в отношении Коломойского, Боголюбова, Ярославского и Овчаренко о хищении у "Татнефти" сырья на 10 млрд руб. - источник

20:16 02.08.2021
Украинские правоохранители передали в суд дело главаря одной из группировок т.н. "ДНР" Безлера

Украинские правоохранители передали в суд дело главаря одной из группировок т.н. "ДНР" Безлера

10:09 31.07.2021
В Донецкой области произошел взрыв на шахте, госпитализированы 10 горняков

В Донецкой области произошел взрыв на шахте, госпитализированы 10 горняков

03:37 31.07.2021
В Донецкой области будут судить руководителя клуба "Амазонки", в котором дети проходят подготовку для службы в НВФ – Офис генпрокурора

В Донецкой области будут судить руководителя клуба "Амазонки", в котором дети проходят подготовку для службы в НВФ – Офис генпрокурора

00:26 31.07.2021
Суд взял под стражу водителя, сбившего двух подростков в Харьковской области

Суд взял под стражу водителя, сбившего двух подростков в Харьковской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВАКС взял Чауса под домашний круглосуточный арест

По решению суда подконтрольный Group DF Запорожский ТМК возвращен в собственность государства - САП

Выехавшего в Украину белорусского спортсмена Яковлева заверили в готовности оказывать необходимую помощь - Кулеба

Главу Харьковского облсовета, подозреваемого в получении взятки, исключили из фракции "Слуга народа"

Председатель Харьковского облсовета подозревается в получении 1 млн грн неправомерной выгоды

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский с супругой встретились с семьей 12-летней Татьяны Тулайдан, спасшей четырех детей во время наводнения в Закарпатской области

Ермак и Кулеба встретились в Вашингтоне с советником президента США по вопросам нацбезопасности – Офис президента

В Турции из-за природных пожаров эвакуировали персонал ТЭЦ

Новые ограничения при въезде в Украину вступили в силу 5 августа

США не поддержат призыв ВОЗ ввести временный мораторий на вакцинацию от COVID-19 третьей дозой

ВАКС взял Чауса под домашний круглосуточный арест

Киберполиция предупреждает украинцев о мошенничестве под видом вознаграждения за участие в соцопросах

Белорусская спортсменка Тимановская прибыла из Вены в Польшу

Королевский ВМФ Британии передаст Украине два противоминных корабля класса Sandown

КГБ Белоруссии видит в США главного организатора протестов в стране - документальный фильм

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА