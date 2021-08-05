Зеленский с супругой встретились с семьей 12-летней Татьяны Тулайдан, спасшей четырех детей во время наводнения в Закарпатской области

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой провели встречу с семьей 12-летней Татьяной Тулайдан, которая в июле этого года во время наводнения в Закарпатской области спасла четырех детей.

Как сообщает Офис президента Украины, в среду Татьяна Тулайдан получила из рук главы государства медаль "За спасенную жизнь", которой ее наградили в соответствии с указом президента №299/2021 от 21 июля.

"Так выглядят наши настоящие украинские герои. Хочу лично вручить тебе…медаль "За спасенную жизнь". Это - первая награда, которая останется тебе, твоим детям и внукам, и они всегда будут гордиться тобой. Большое уважение от меня, от всей страны. Спасибо за то, что ты сделала. Уверен, что именно такие люди еще много сделают для Украины и своей семьи", - сказал Зеленский.

Первая леди отметила, что такие героические поступки детей свидетельствуют о том, что они имеют достойный пример в семье. Супруга президента поблагодарила родителей Татьяны за воспитание дочери.

Глава государства также поинтересовался, нужна ли помощь в ликвидации последствий непогоды, помогала ли местная власть. По словам родителей Василия и Марии Тулайдан, сейчас стресс от чрезвычайного происшествия прошел, дом постепенно приводят в порядок, а местные власти уже починили поврежденный наводнением дорогу.

В июле в результате мощных ливней в поселке Ясиня в Раховском районе Закарпатской области произошло наводнение, Татьяна Тулайдан выключила электричество в доме, взяла своего 7-летнего брата и трех соседских детей и отвела их на чердак, обезопасив от высокого уровня воды, который в то время уже достигал одного метра.