События

02:01 05.08.2021

Зеленский с супругой встретились с семьей 12-летней Татьяны Тулайдан, спасшей четырех детей во время наводнения в Закарпатской области

2 мин читать
Зеленский с супругой встретились с семьей 12-летней Татьяны Тулайдан, спасшей четырех детей во время наводнения в Закарпатской области

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой провели встречу с семьей 12-летней Татьяной Тулайдан, которая в июле этого года во время наводнения в Закарпатской области спасла четырех детей.

Как сообщает Офис президента Украины, в среду Татьяна Тулайдан получила из рук главы государства медаль "За спасенную жизнь", которой ее наградили в соответствии с указом президента №299/2021 от 21 июля.

"Так выглядят наши настоящие украинские герои. Хочу лично вручить тебе…медаль "За спасенную жизнь". Это - первая награда, которая останется тебе, твоим детям и внукам, и они всегда будут гордиться тобой. Большое уважение от меня, от всей страны. Спасибо за то, что ты сделала. Уверен, что именно такие люди еще много сделают для Украины и своей семьи", - сказал Зеленский.

Первая леди отметила, что такие героические поступки детей свидетельствуют о том, что они имеют достойный пример в семье. Супруга президента поблагодарила родителей Татьяны за воспитание дочери.

Глава государства также поинтересовался, нужна ли помощь в ликвидации последствий непогоды, помогала ли местная власть. По словам родителей Василия и Марии Тулайдан, сейчас стресс от чрезвычайного происшествия прошел, дом постепенно приводят в порядок, а местные власти уже починили поврежденный наводнением дорогу.

В июле в результате мощных ливней в поселке Ясиня в Раховском районе Закарпатской области произошло наводнение, Татьяна Тулайдан выключила электричество в доме, взяла своего 7-летнего брата и трех соседских детей и отвела их на чердак, обезопасив от высокого уровня воды, который в то время уже достигал одного метра.

Теги: #медаль #закарпатье #ребенок
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:49 29.07.2021
В Харьковской области убита 6-летняя девочка, подозревается 13-летний подросток – полиция

В Харьковской области убита 6-летняя девочка, подозревается 13-летний подросток – полиция

18:15 24.07.2021
В Ривном 12-летнего мальчика госпитализировали из-за укуса змеи - ГСЧС

В Ривном 12-летнего мальчика госпитализировали из-за укуса змеи - ГСЧС

13:09 24.07.2021
Украинская дзюдоистка Билодид завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио

Украинская дзюдоистка Билодид завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио

10:35 20.07.2021
На Закарпатье завершили реконструкцию приемного отделения Центральной районной больницы в Хусте

На Закарпатье завершили реконструкцию приемного отделения Центральной районной больницы в Хусте

00:39 17.07.2021
В Харьковской области 7-летняя девочка погибла в техническом водоеме

В Харьковской области 7-летняя девочка погибла в техническом водоеме

16:45 14.07.2021
На Закарпатье у двоих пациентов подтвержден штамм "дельта"

На Закарпатье у двоих пациентов подтвержден штамм "дельта"

20:16 12.07.2021
В Новоград-Волынском госпитализировали ребенка с огнестрельным ранением в спину, полиция начала расследование

В Новоград-Волынском госпитализировали ребенка с огнестрельным ранением в спину, полиция начала расследование

16:47 11.07.2021
На Закарпатье обнаружили два грузовика, которые незаконно перевозили древесину

На Закарпатье обнаружили два грузовика, которые незаконно перевозили древесину

02:21 11.07.2021
Спасатели откачали воду в подтопленных домах и дворах пострадавших от ливня жителей Закарпатья

Спасатели откачали воду в подтопленных домах и дворах пострадавших от ливня жителей Закарпатья

21:48 10.07.2021
Вследствие ливня в 3 населенных пунктах Закарпатья подтоплены дворы и дома жителей, дороги местного и государственного значения

Вследствие ливня в 3 населенных пунктах Закарпатья подтоплены дворы и дома жителей, дороги местного и государственного значения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВАКС взял Чауса под домашний круглосуточный арест

По решению суда подконтрольный Group DF Запорожский ТМК возвращен в собственность государства - САП

Выехавшего в Украину белорусского спортсмена Яковлева заверили в готовности оказывать необходимую помощь - Кулеба

Главу Харьковского облсовета, подозреваемого в получении взятки, исключили из фракции "Слуга народа"

Председатель Харьковского облсовета подозревается в получении 1 млн грн неправомерной выгоды

ПОСЛЕДНЕЕ

Ермак и Кулеба встретились в Вашингтоне с советником президента США по вопросам нацбезопасности – Офис президента

В Турции из-за природных пожаров эвакуировали персонал ТЭЦ

Новые ограничения при въезде в Украину вступили в силу 5 августа

США не поддержат призыв ВОЗ ввести временный мораторий на вакцинацию от COVID-19 третьей дозой

ВАКС взял Чауса под домашний круглосуточный арест

Киберполиция предупреждает украинцев о мошенничестве под видом вознаграждения за участие в соцопросах

Белорусская спортсменка Тимановская прибыла из Вены в Польшу

Королевский ВМФ Британии передаст Украине два противоминных корабля класса Sandown

По решению суда подконтрольный Group DF Запорожский ТМК возвращен в собственность государства - САП

КГБ Белоруссии видит в США главного организатора протестов в стране - документальный фильм

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА