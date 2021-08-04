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23:41 04.08.2021

США не поддержат призыв ВОЗ ввести временный мораторий на вакцинацию от COVID-19 третьей дозой

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США не поддержат призыв ВОЗ ввести временный мораторий на вакцинацию от COVID-19 третьей дозой

США отклонили призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ввести временный мораторий на вакцинацию от коронавируса COVID-19 третьей дозой компонента, сообщила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки.

"Мы определенно ощущаем, что это (временный мораторий - ИФ) неверный выбор, и что мы можем сделать и то, и другое", - сказала Псаки, имея ввиду возможность предоставить жителям США третью дозу вакцины и отправку вакцин в страны с низким и средним уровнем дохода. Она также добавила, что США пожертвовали больше вакцин, чем любая другая страна в мире, и призвала остальных следовать примеру американцев.

"В этой стране у нас достаточно запасов, чтобы удостовериться, что у каждого американца есть доступ к вакцинам", - отметила Псаки.

Поставки вакцины США являются частью обещания президента Джо Байдена отправить 80 млн доз вакцин в качестве помощи в страны с низким и средним уровнем дохода. В июне Белый дом опубликовал список стран, в которые поставит 55 млн доз вакцины.

Ранее в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал на время наложить мораторий на введение третьей дозы вакцины от COVID-19, чтобы больше вакцин было доставлено в страны, где многие люди еще не получили ни одного укола.

Теги: #позиция #сша #воз #вакцинация
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