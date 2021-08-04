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22:16 04.08.2021

Киберполиция предупреждает украинцев о мошенничестве под видом вознаграждения за участие в соцопросах

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Киберполиция предупреждает украинцев о мошенничестве под видом вознаграждения за участие в соцопросах

С начала августа в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины поступают обращения о мошенничестве при прохождении опросов, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

"В разных соцсетях злоумышленники распространяют видео, где от имени украинской телеведущей рассказывается о выплатах за участие в прохождении социального опроса в области потребительского рынка", - говорится в сообщении..

Отмечается, что после прохождения псевдоопроса гражданам предлагается ввести данные банковской карты для оплаты "комиссии" и зачислении денег. Однако в таком случае жертвы не только переводят деньги аферистам, но и передают им свои банковские данные, которые мошенники используют в своих интересах.

В киберполиции призывают не переходить по сомнительным ссылкам и ни в коем случае не вводить / сообщать личную информацию и платежные данные.

Теги: #мошенники #соцопрос #киберполиция
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Интерфакс-Украина
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