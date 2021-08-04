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21:00 04.08.2021

Королевский ВМФ Британии передаст Украине два противоминных корабля класса Sandown

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Королевский ВМФ Британии передаст Украине два противоминных корабля класса Sandown

Два противоминных корабля класса Sandown "Рэмзи" и "Блит", принадлежащие Королевскому военно-морскому флоту Великой Британии, официально закончили службу в рядах британских ВМС и в ближайшем времени будут переданы Украине, сообщает пресс-служба Королевского флота Британии в среду.

"Корабли противоминной защиты класса Sandown прошли долгий путь длинною в 175 тысяч миль в течение 21 года для "Рэмзи", и 185 тысяч миль за 20 лет для "Блита", поддерживая операции на Ближнем Востоке, вокруг Великобритании или выполняя обязанности НАТО в водах Северной Европы и Средиземного моря", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что указанные корабли заменяются расширяющейся инициативой Project Wilton по внедрению автономных/беспилотных лодок и систем для добычи полезных ископаемых.

"Блит" и "Рэмзи" будут наслаждаться новой жизнью в Черном море. После завершения ремонтных работ оба судна будут переданы ВМС Украины", - подчеркивают в британском ВМФ.

 

Теги: #вмс #корабли #британия
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