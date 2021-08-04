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20:14 04.08.2021

КГБ Белоруссии видит в США главного организатора протестов в стране - документальный фильм

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КГБ Белоруссии видит в США главного организатора протестов в стране - документальный фильм

Наиболее важная роль в организации протестов в Беларуси принадлежит США, заявил председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель.

"По нашим оценкам, самая важная роль принадлежит Соединенным Штатам, которые пытаются таким образом решить свои геополитические интересы. Если мы берем наших соседей, то наиболее агрессивную политику в отношении Республики Беларусь проводят режимы Вильнюса и Варшавы", - сказал Тертель в документальном сериале "Беларусь против цветной революции" на телеканале СТВ в среду.

По его словам, Минск также видит "неконструктивную роль, несмотря на братские отношения между народами, нынешнего руководства Украины".

"По оценкам, нашим и не только нашим, на белорусском направлении в настоящее время работают в информационном пространстве против нас, по разным оценкам, от 50 до 70 тыс. человек. Я имею в виду и центры информационного противоборства вооруженных сил США, других западных государств, Украины", - пояснил Тертель.

По его словам, белорусские спецслужбы видят "очень тесное взаимодействие украинских подразделений информационной войны с польскими и литовскими". Глава КГБ заявил также, что существует "координация на уровне специалистов на проведение конкретных информационных операций в отношении Республики Беларусь с целью нанесения ущерба".

Автором белорусского "мятежа" в фильме назвали Майкла Карпентера - старшего директора Центра Джо Байдена по глобальному взаимодействию. Кроме того, по данным создателей фильма, за протестами в Беларуси стоят эксперт по вопросам гражданского общества Европейского фонда за демократию, научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла, экс-министр иностранных дел Словакии Павол Демеш, бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда, экс-руководитель организации Freedom House Дэвид Кремер, сотрудник варшавского Центра восточных исследований Камиль Клысинский, директор проектов фонда Freedom House Витис Юрконис, исполнительный директор Европейского фонда за демократию Ежи Помяновски и российский бизнесмен Михаил Ходорковский, находящийся за пределами РФ.

Теги: #сша #кгб #фильм #беларусь
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