ФБР и Европол подключились к расследованию хакерской атаки против системы записи на вакцинацию в Италии

Сотрудники ФБР и Европола помогают итальянским полицейским, которые расследуют масштабную хакерскую атаку, парализовавшую электронную систему записи на вакцинацию от COVID-19 в столичной итальянской области Лацио, сообщает в среду телеканал TGcom24.

В настоящее время цель следователей - определить, есть ли у этой кибератаки сходства с аналогичными атаками, зафиксированными в других странах.

Система записи на вакцинацию подверглась атаке в воскресенье и до сих пор не работает. Алессио Д'Амато, советник по вопросам здравоохранения Лацио, в среду сообщил, что власти надеются в течение ближайших 72 часов восстановить систему, запустив две новые электронные платформы.

Ранее следователи в Италии пришли к выводу, что кибератаку провели не с итальянской территории. При этом пока не ясно, из какой именно страны действовали хакеры. Им удалось проникнуть в систему компании, отвечающей за записи на вакцинацию, и зашифровать содержавшиеся там данные.