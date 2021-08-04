Из рядов УГО уволили сотрудника, который избил танцора шоу-балета "DOROFEEVA" в Киеве

Управление государственной охраны (УГО) Украины уволило сотрудника, который 1 августа в Киеве избил танцора шоу-балета "DOROFEEVA".

"Сегодня в Управлении государственной охраны Украины было проведено служебное совещание по поводу действий военнослужащего, подозреваемого в избиении танцовщика шоу-балета "DOROFEEVA", по результатам которой было принято решение об увольнении его из рядов Управления государственной охраны Украины", - сообщает пресс-служба УГО в Facebook.

В УГО отметили, что осуждают подобные проявления агрессии, считают недопустимым совершение таких поступков.

"Принципиальная позиция руководства Управления заключается в том, что военнослужащие, которые нарушают принципы морали развитого общества, не должны нести службу в составе нашего ведомства", - сказано в сообщении.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что танцора избили на выходе из ночного клуба "Лифт". Как сообщила певица Надежда Дорофеева в соцсети Facebook, у пострадавшего кровоизлияние в мозг, он введен в медикаментозную кому.

УГО в свою очередь подтвердило, что нападавший является сотрудником Управления, он был отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Позже пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила, что конфликт между 28-летним сотрудником УГО и 22-летним танцором произошел неподалеку от кофейни на ул. Антоновича, 45.

Нападавший был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему инкриминируют ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

2 августа сотрудники Территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве сообщили о подозрении сотруднику Управления государственной охраны, который накануне избил танцора шоу-балета "Dorofeeva".