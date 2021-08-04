Следствие будет ходатайствовать о залоге для главы Харьковского облсовета, подозреваемого во взятке

Основанием для объявления о подозрении главе Харьковского облсовета Артуру Товмасяну стала информация, полученная в результате обысков 22 июля, сообщил детектив НАБУ Николай Карась.

"Это не свидетельства других фигурантов. Это результаты обработки той информации, которая была получена по результатам обыска", - сказал Карась на брифинге в среду.

По его словам, во время проведения обысков у Товмасяна мобильные телефоны, которыми он предположительно пользовался были повреждены и выброшены в окно.

"Во время проведения обысков, насколько мне известно, мобильные телефоны, которыми пользовалось указанное лицо, были повреждены, они были разбиты и выброшены в окно. Детективы нашли их на улице", - сказал Карась.

Он уточнил, что на данный момент неизвестно, удастся ли восстановить эти телефоны и доказать, что они принадлежат Товмасяну, который, по версии следствия, занимался координацией действий других фигурантов.

Детектив также сообщил, что НАБУ не задерживало Товмасяна и не видит оснований для ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Будет направлено о ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога приблизительно 4 млн.грн. Нет рисков, которые бы были основанием для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал Карась.

Он напомнил, что в своем видеообращении от 26 июля Товмасян обещал всяческое содействие следствию. Вместе с тем, Карась сообщил, что два других фигуранта не сотрудничают со следствием.

Как сообщалось, 22 июля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали замглавы Харьковского облсовета Андрея Малыша и его сообщника-адвоката при получении 350 тыс. грн - последней части из взятки в 1 млн 50 тыс. грн. За эту сумму фигуранты обещали оставить в должности директора коммунального предприятия. Тогда же ряд местных телеграм-каналов сообщил, что задержан и глава облсовета Товмасян.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю главы облсовета и его сообщнику в виде содержания под стражей, установив залоги в сумме 4,75 млн. грн и 713,7 тыс. грн соответственно.

26 июля Товмасян опроверг информацию о своем задержании, однако подтвердил, что детективы НАБУ проводили обыски как в помещениях облсовета, так и у него дома.

4 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) объявили Товмасяну о подозрении по ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.