Выехавшего в Украину белорусского спортсмена Яковлева заверили в готовности оказывать необходимую помощь - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что с тренером белорусской гандбольной команды "Вицязь" Константином Яковлевым уже связались и заверили в готовности при необходимости оказывать необходимую помощь.

"Мы уже связались с тренером белорусской гандбольной команды "Вицязь" Константином Яковлевым. Рады приветствовать его с семьей в Украине и хотим, чтобы у нас они чувствовали себя лучше, чем дома. Заверили в готовности при необходимости оказывать необходимую помощь", - написал Кулеба на странице в Twitter в среду.

Ранее белорусское издание "Наша Нива" сообщило, что из Беларуси в Украину уехал тренер гандбольного клуба "Вицязь", активист Независимой ассоциации спортсменов Константин Яковлев.

В июне он отбыл 15-дневный арест по статье о несанкционированном массовом мероприятии. Яковлев принимал участие в мирных акциях протеста, а также комментировал события, произошедшие в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года.