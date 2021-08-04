Минкультуры утвердил историко-архитектурный опорный план Киева – Ткаченко

Министерство культуры и информационной политики Украины утвердило историко-архитектурный план Киева, сообщил глава ведомства Александр Ткаченко.

"Рассмотрение заняло много времени, были и дебаты по отдельным предложениям. Именно поэтому проект дорабатывался несколько раз. Но теперь официально: процесс наконец завершен! С учетом замечаний экспертов научно-методического совета нашего министерства", – написал он в Facebook в среду.

По словам министра, утверждение опорного плана позволит противостоять разрушению выдающихся памяток города и усилить ответственность застройщиков за такие нарушения.

"Теперь дискуссии о том, что можно строить и где, будут определены в этом историко-архитектурном опорном плане", – указал Ткаченко.