Премьер Литвы сообщила, что забор на границе с Беларусью пока будет возводиться в кредит

Забор на границе с Беларусью пока планируется строить в кредит, можно ли будет претендовать на финансирование Евросоюза (ЕС) - открытый вопрос, заявила премьер Литвы Ингрида Шимоните.

"Говоря о средствах, сейчас это будут средства, которые будут выделены из средств госбюджета, имея в виду, что баланс госбюджета отрицательный, то есть бюджет с дефицитом, это будет означать кредитные средства", - заявила Шимоните.

Вопрос о финансировании ЕС она назвала открытым. Премьер Литвы считает, что все страны, охраняющие границы ЕС, могут его поднимать, так как риск не является "специфически литовским", похожая ситуация может сложиться и в других приграничных районах.

Она сообщила, что в пятницу правительство планирует утвердить проекты необходимых для ускорения строительства правовых актов, которые на следующей неделе во время чрезвычайной сессии будут переданы в сейм. Премьер отметила, что проекты могут быть связаны с вырубкой лесов, строительством, а экстремальная ситуация позволит ускорить процедуры госзакупок.

Шимоните отметила, что строительство планируется передать госпредприятиям, которые "смогут обеспечить слаженную реализацию процесса с точки зрения управления, а также его прозрачную реализацию".

По ее словам, это могут быть предприятия энергетического сектора, которые обладают опытом реализации крупных инфраструктурных проектов.

Шимоните также заявила, что у нее нет информации о каких-либо эксцессах на литовско-белорусской границе.

"Мне ничего не известно о каких-либо эксцессах, которые произошли на границе Литвы или на границе Литвы и Беларуси. За то, что происходит в Беларуси, отвечают власти Беларуси", - заявила премьер в среду после заседания правительства.

Она добавила, что ранее белорусские власти распространяли "лживые истории", чтобы скомпрометировать должностных лиц Литвы.

"Думаю, что это то, чего можно было ожидать, так как такую ложь мы слышали и раньше - о беременных женщинах, которых кто-то избивал телескопическими дубинками, и обо всех других похожих обвинениях в адрес наших пограничников", - сказала премьер.

"Я хочу подчеркнуть, что должностные лица Литвы, исполняя свои обязанности, соблюдают свои и государственные обязательства, а за то, кто и где был найден на территории Беларуси, власть Беларуси отвечает сама", - добавила она. Так Шимоните прокомментировала сообщения Беларуси о смерти иракца в приграничном районе.

Комитет по охране госграницы Беларуси сообщил в среду, что на границе с Литвой, в окрестностях населенного пункта Бенякони скончался гражданин Ирака. Представитель комитета Антон Бычковский заявил, что пограничники пытались оказать мужчине первую помощь, но он скончался. Литовские пограничники заявили, что не получили информации от коллег из Беларуси о происшествии и узнали о нем из прессы.

В целях преграждения пути нелегальному потоку мигрантов Литва планирует построить стену на границе с Беларусью.

Служба охраны госграницы предлагает возвести сетчатую стену, высота которой составит 4 метра, а длина - 508 км. Затраты на стену превысят 150 млн евро.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попали 4090 мигрантов, преимущественно из Ирака.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.