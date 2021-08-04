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18:17 04.08.2021

Главу Харьковского облсовета, подозреваемого в получении взятки, исключили из фракции "Слуга народа"

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Главу Харьковского облсовета, подозреваемого в получении взятки, исключили из фракции "Слуга народа"

Глава Харьковского областного совета Артур Товмасян, подозреваемый в получении неправомерной выгоды (ч.4 ст.368 УК Украины), исключен из фракции "Слуга народа".

"Спустя полтора часа после того, как стало известно, что ему объявлено о подозрении, было собрано внеочередное заседание фракции и Товмасяна исключили. Решение было принято единогласно", - сказал корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" заместитель главы Харьковской ОГА, депутат облсовета от "Слуги народа" Роман Семенуха.

Он отметил, что сам Товмасян на заседании не присутствовал: "Его самого не было. Были почти все, за исключением 2-3 депутатов. Товмасян подал письменное заявление о приостановлении членства во фракции, но мы его не рассматривали, поскольку уже приняли решение об исключении, - просто приняли к сведению".

Депутат также сообщил, что коллеги поддержали его инициативу обратиться к депутатам из других фракций и инициировать внеочередную сессию облсовета.

"Кроме того, было принято решение, что в случае рассмотрения на внеочередной сессии вопроса о новом руководителе облсовета, мы будем предлагать на эту должность Александра Попова", - сказал Семенуха.

Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили главу Харьковского областного совета Артура Товмасяна о подозрении в получении 1 млн 50 тыс. грн неправомерной выгоды.

По версии следствия, в начале 2021 года председатель Харьковского облсовета в сговоре со своим заместителем требовал и получил неправомерную выгоду в 1,05 млн грн за оставление в должности руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский облсовет.

В течение первого полугодия 2021 года чиновники получили указанную сумму средств четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника-адвоката.

Теги: #товмасян #исключение #слуга_народа
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