Кабмин временно возложил обязанности главы АРМА на главу управления Северо-Восточного теруправления агентства

Кабинет министров временно возложил обязанности главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) на главу управления Северо-Восточного межрегионального теруправления агентства Дмитрия Жоравовича.

"Сегодня на заседании Кабинета министров правительство временно возложило обязанности председателя Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений на Жоравовича Дмитрия Алексеевича, который сейчас возглавляет управление Северо-Восточного межрегионального территориального управления АРМА", – сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева отстранил от исполнения обязанностей врио главы АРМА Виталия Сигидина, его зама Павленко и начальника одного из управлений агентства, и избрал подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сотрудники ГБР и СБУ выявили факт злоупотреблений со стороны руководства АРМА и уведомили о подозрении в присвоении средств руководство АРМА и двух адвокатов. Руководство АРМА подозревается в присвоении более $400 тыс.