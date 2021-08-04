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17:02 04.08.2021

Ермак в Вашингтоне провел встречу с советником президента США по нацбезопасности Салливаном

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Ермак в Вашингтоне провел встречу с советником президента США по нацбезопасности Салливаном

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о проведении продуктивной встречи в Вашингтоне с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном.

"Провели очень продуктивную, откровенную и дружескую встречу с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Мы заинтересованы в усилении стратегического партнерства Украины и США. Продолжаем работать над этим!" - написал Ермак на странице в Facebook в среду.

Как сообщалось, 4 августа глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прибыли в США для подготовки предстоящего визита президента Украины, который запланирован на 30 августа.

 

Теги: #салливан #ермак #встреча
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