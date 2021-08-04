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16:41 04.08.2021

Белорусская спортсменка Тимановская прибыла в Вену

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Белорусская спортсменка Тимановская прибыла в Вену

Следовавший из Токио самолет с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, отказавшейся возвращаться на родину, совершил посадку в аэропорту Вены.

Как следует из данных сайта Flightradar24, самолет Boeing-777 Austrian Airlines, выполняющий рейс OS52 штатно приземлился в венском аэропорту.

Самолет не стал заходить в воздушное пространство Беларуси по пути в Вену, и прошел через воздушное пространство стран Балтии.

Ранее СМИ сообщали, что Тимановская должна была вылететь в Польшу, которая предоставила ей гуманитарную визу. Между тем источник в МИД Австрии сообщил в среду "Интерфаксу", что уже в этот день Тимановская планирует вылететь из Вены в Варшаву.

В интервью ВВС Тимановская сообщила, что ее отказ возвращаться на родину не является политически мотивированным. "Я люблю свою страну и не предавала ее", - заявила она.

Она пояснила, что "речь идет об ошибках, которые были допущены нашими официальными лицами на Олимпийских играх".

Ранее Тимановская на полицейском автомобиле была доставлена из посольства Польши в Токио в аэропорт, и в сопровождении нескольких чиновников прошла в VIP-зону аэропорта, отказавшись от общения с многочисленными журналистами, отслеживающими ее передвижения.

По информации источников, она должна была вылететь в Варшаву рейсом польской авиакомпании LOT Polish Airlines в 10:20 утра по местному времени.

Ранее Тимановская распространила видеообращение к МОК: "Я обращаюсь за помощью к Международному олимпийскому комитету, на меня оказывается давление, и они (Национальный олимпийский комитет Беларуси, НОК - ИФ) пытаются вывезти меня из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться".

По сообщениям СМИ, в воскресенье Тимановская обратилась за защитой к полиции в токийском аэропорту, куда была доставлена представителями белорусской делегации для отправки в Беларуси. Позднее представитель МОК Марк Адамс сообщил журналистам, что она провела ночь на понедельник в отеле токийского аэропорта, где находилась "в безопасности и под защитой". Затем спортсменка была перевезена в посольство Польши в Японии, где обратилась с просьбой о политическом убежище.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач сообщил в понедельник в твиттере, что польские власти выдали Тимановской гуманитарную визу, вопрос с предоставлением ей политического убежища будет решен позднее после получения официальной просьбы.

Международный олимпийский комитет (МОК) проведет расследование деятельности белорусской делегации, связанное со скандалом вокруг Тимановской, и уже создал специальную комиссию, сообщил Адамс.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия властей Беларуси в отношении Тимановской являются недопустимым нарушением ее прав и олимпийского духа.

Представитель МИД Германии Мария Адебар также призвала Минск уважать права граждан.

Теги: #прибытие #вена #тимановская
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