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16:21 04.08.2021

Пожар на неиспользуемом складе в Киеве недалеко от "Почайны" ликвидирован

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Пожар на неиспользуемом складе в Киеве недалеко от "Почайны" ликвидирован

Пожар в одноэтажном недействующем складском здании размером 45х12м в Киеве на ул.Куреневская, 21, неподалеку от станции метро "Почайна", возникший в среду, ликвидирован.

"В 14:23 пожарные локализовали возгорание на площади 1200 кв.м и в 15:52 ликвидировали", - сообщается на сайте Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Руководитель пресс-службы управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага сообщила об отсутствии жертв в результате пожара, уточнив, что информация предварительная. "Предварительно, жертв и пострадавших нет. Причины пожара будут устанавливать уже правоохранительные органы, которые находятся на месте, они опрашивают свидетелей", - сказала она в эфире телеканала "Украина 24".

Как сообщалось, информация о возгорании поступила к спасателям в 12:43. Тушение пожара осложнялось отсутствием вблизи противопожарных гидрантов.

К тушению пожара было привлечено 16 единиц пожарно-спасательной техники и около 85 человек личного состава.

Теги: #киев #ликвидация #пожар
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