Гражданину Беларуси Батулину запрещен въезд в Украину – СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в Украину гражданину Республики Беларусь, соучредителю "Украинского дома в Украине" Родиону Батулину, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ведомства.

"Запрет вынесен 23 июля 2021 года на основе аргументированных данных, что данное лицо может представлять угрозу национальной безопасности Украины", - сказали в СБУ.

При этом в спецслужбе добавили, что Батулин "известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста в Украине". "В ходе этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения со стражами порядка", - отметили в пресс-службе СБУ.