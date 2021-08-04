События

16:13 04.08.2021

Гражданину Беларуси Батулину запрещен въезд в Украину – СБУ

1 мин читать
Гражданину Беларуси Батулину запрещен въезд в Украину – СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в Украину гражданину Республики Беларусь, соучредителю "Украинского дома в Украине" Родиону Батулину, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ведомства.

"Запрет вынесен 23 июля 2021 года на основе аргументированных данных, что данное лицо может представлять угрозу национальной безопасности Украины", - сказали в СБУ.

При этом в спецслужбе добавили, что Батулин "известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста в Украине". "В ходе этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения со стражами порядка", - отметили в пресс-службе СБУ.

Теги: #гражданин #сбу #запрет #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:28 04.08.2021
Филиппа Киркорова нет в "черном списке" Минкультуры, но въезд в Украину ему запрещен

Филиппа Киркорова нет в "черном списке" Минкультуры, но въезд в Украину ему запрещен

11:06 04.08.2021
Заходящие во внутренние водные пути Украины со стороны Беларуси суда теперь отслеживаются до Черного моря - Мининфраструктуры

Заходящие во внутренние водные пути Украины со стороны Беларуси суда теперь отслеживаются до Черного моря - Мининфраструктуры

05:57 04.08.2021
Белорусская легкоатлетка Тимановская вылетает в Польшу

Белорусская легкоатлетка Тимановская вылетает в Польшу

17:12 03.08.2021
СБУ разоблачила две масштабные схемы финансирования т.н. "ЛНР"

СБУ разоблачила две масштабные схемы финансирования т.н. "ЛНР"

13:49 03.08.2021
В НАБУ называют сокрытие СБУ информации о местонахождении Чауса содействием в уклонении от судопроизводства

В НАБУ называют сокрытие СБУ информации о местонахождении Чауса содействием в уклонении от судопроизводства

12:39 03.08.2021
Главнокомандующий ВСУ Залужный временно запретил должностным лицам посещать зону проведения ООС

Главнокомандующий ВСУ Залужный временно запретил должностным лицам посещать зону проведения ООС

11:08 03.08.2021
СБУ вернула в Мининфраструктуры ранее захваченный рейдерами Госреестр моряков, сообщено о подозрении двум лицам

СБУ вернула в Мининфраструктуры ранее захваченный рейдерами Госреестр моряков, сообщено о подозрении двум лицам

10:50 03.08.2021
Глава МВД Монастырский должен взять под личный контроль расследование смерти Шишова - заявление МФО "За демократическую Беларусь"

Глава МВД Монастырский должен взять под личный контроль расследование смерти Шишова - заявление МФО "За демократическую Беларусь"

10:27 03.08.2021
МОК будет расследовать инцидент с белорусской спортсменкой на Олимпиаде в Токио

МОК будет расследовать инцидент с белорусской спортсменкой на Олимпиаде в Токио

21:38 02.08.2021
Главы МИД Эстонии и Литвы обсудили возможные санкции против Беларуси из-за мигрантов

Главы МИД Эстонии и Литвы обсудили возможные санкции против Беларуси из-за мигрантов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Председатель Харьковского облсовета подозревается в получении 1 млн грн неправомерной выгоды

Кабмин уволил Антона Геращенко с поста замглавы МВД, Мустафу Найема назначил замглавы Мининфраструктуры

Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать гранату в здании Кабмина Украины

Филиппа Киркорова нет в "черном списке" Минкультуры, но въезд в Украину ему запрещен

С мужчиной, угрожающим подорвать здание Кабмина, ведут переговоры - полиция

ПОСЛЕДНЕЕ

Ермак в Вашингтоне провел встречу с советником президента США по нацбезопасности Салливаном

Пожары в Греции привели к уничтожению или повреждению более 200 домов

Суд изменил меру пресечения Юлии Кузьменко на ночной домашний арест

Белорусская спортсменка Тимановская прибыла в Вену

Пожар на неиспользуемом складе в Киеве недалеко от "Почайны" ликвидирован

Председатель Харьковского облсовета подозревается в получении 1 млн грн неправомерной выгоды

Заседание по мере пресечения Чаусу проходит в закрытом режиме

Дом Сикорского в Киеве готов к передаче на баланс столицы – нардеп Шуляк

"Укрзализныця" назначила доппоезд из Львова в Херсон, увеличила количество мест на рейсах в Ужгород

Мери Акопян и Анна Маляр назначены заместителями министров обороны и внутренних дел

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА