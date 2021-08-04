Дом Сикорского в Киеве готов к передаче на баланс столицы – нардеп Шуляк

О снятии ареста с дома Сикорского в Киеве и его готовности к передаче на баланс города сообщила народный депутат Елена Шуляк (фракция "Слуга народа").

"Долгие переговорные процессы с Минобороны, Офисом генерального прокурора, личное вмешательство Кирилла Тимошенко, наша работа с Анной Пуртовой - и имеем такой долгожданный многими киевлянами результат: арест снят, все суды пройдены и дом готов к передаче на баланс города", – написала она в Facebook в среду.

По словам нардепа, после передачи здания городу станут возможным его реконструкция и создание музея.

Дом Сикорского (ул. Ярославов Вал, 13-б) сейчас находится на балансе Министерства обороны.

Как сообщалось, Киев намерен найти средства на реконструкцию дома Сикорского и обустройство там авиационного музея. Ранее помощь в восстановлении здания предлагали группа DCH, посольство США в Украине и корпорация Sikorsky Aircraft.