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15:40 04.08.2021

"Укрзализныця" назначила доппоезд из Львова в Херсон, увеличила количество мест на рейсах в Ужгород

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"Укрзализныця" назначила доппоезд из Львова в Херсон, увеличила количество мест на рейсах в Ужгород

АО "Укрзализныця" (УЗ) из-за пиковой сезонной популярности маршрутов к курортам назначает дополнительный поезд №110/109 Львов - Херсон.

Как сообщила пресс-служба УЗ в среду, из Львова поезд будет отправляться по парным числам в 16:21, прибывать в Херсон в 11:42. Обратно будет отправляться по непарным числам в 12:40, прибывать во Львов в 08:38.

Кроме того, для удовлетворения повышенного спроса на билеты в Закарпатье компания добавляет вагоны к рейсам из Киева в Ужгород.

Помимо этого, с 5 августа будет удвоено количество беспересадочных вагонов в направлении Киев - Вена.

Как сообщалось, за июль УЗ перевезла более 3 млн пассажиров в дальнем сообщении.

Теги: #транспорт #укрзализныця #поезда
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