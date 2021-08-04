ВАКС начал заседание по избранию меры пресечения Чаусу

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) начал заседание по избранию меры пресечения экс-судье Николаю Чаусу, Служба безопасности Украины просит суд о закрытом слушании, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ВАКС.

"Заседание началось. В настоящее время СБУ ходатайствует о закрытом заседании", - проинформировали в суде.

В ВАКС добавили, что заседание несколько задержалось, поскольку Чаус общался со своими адвокатами.

Ранее адвокат Чауса Ростислав Кравец сказал журналистам, что защита будет просить ВАКС суд о проведении закрытого заседания по избранию меры пресечения Чаусу.