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15:04 04.08.2021

ВАКС начал заседание по избранию меры пресечения Чаусу

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ВАКС начал заседание по избранию меры пресечения Чаусу

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) начал заседание по избранию меры пресечения экс-судье Николаю Чаусу, Служба безопасности Украины просит суд о закрытом слушании, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ВАКС.

"Заседание началось. В настоящее время СБУ ходатайствует о закрытом заседании", - проинформировали в суде.

В ВАКС добавили, что заседание несколько задержалось, поскольку Чаус общался со своими адвокатами.

Ранее адвокат Чауса Ростислав Кравец сказал журналистам, что защита будет просить ВАКС суд о проведении закрытого заседания по избранию меры пресечения Чаусу.

Теги: #чаус #вакс
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