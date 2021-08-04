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14:39 04.08.2021

В Минветеранов призывают СМИ и общественность не спешить с выводами по инциденту с гранатой в Кабмине

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В Минветеранов призывают СМИ и общественность не спешить с выводами по инциденту с гранатой в Кабмине

Министерство Украины по делам ветеранов призывает представителей СМИ и общественности не торопиться с выводами и комментариями до установления всех обстоятельств инцидента в здании Кабинета министров.

"Как известно, сегодня, 4 августа, в здании КМУ произошел инцидент с участием ветерана российско-украинской войны. Информация о нем сразу же попала в новости различных СМИ. В частности, инцидент освещался и российскими ресурсами, которые в своей привычной манере в очередной раз пытались сформировать негативный образ защитников Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Минветеранов.

В сообщении отмечается, что на данный момент представители Минветеранов и Консультативного совета по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины, находятся в управлении полиции, где содержится задержанный гражданин.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", задержанный прописан в Ирпене Киевской области, жил в Киеве, работал в службе такси.

Как сообщалось, в здание Кабинета министров Украины вошел неизвестный мужчина, который угрожает подорвать гранату. В столице была начата специальная полицейская операция, с мужчиной велись переговоры.

Депутат Ирпенского городского совета Антон Головенко сообщил, что мужчина - сапер и ветеран добровольческого батальона "Айдар", ранее перенесший контузию.

Позже глава Национальный полиции Игорь Клименко сообщил, что правоохранители задержали и обезвредили мужчину, он будет подозреваемым. При этом глава Нацполиции подчеркнул, что у задержанного в руках была боевая граната, которая могла причинить вред и людям, и государственному зданию. "Уголовное производство будет открыто по четырем статьям", - сказал глава Нацполиции.

Что касается непосредственно мотива совершения преступления, то, как отметил Клименко, задержанный не выдвигал никаких требований. "Говорил, что его просто достала жизнь", - добавил он.

Теги: #граната #минветеранов #кабмин
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