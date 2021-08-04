В Киеве неподалеку от "Почайны" горит неиспользуемый склад

Пожар в одноэтажном недействующем складском здании размером 45х12 м в Киеве на ул.Куреневская, 21 неподалеку от станции метро "Почайна" возник в среду, сообщается на сайте Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г.Киеве.

Информация о возгорании поступила спасателям в 12:43. Сейчас идет локализация пожара на площади 1200 кв.м.

"Тушение пожара осложняется отсутствием вблизи противопожарных гидрантов. Ближайший гидрант находится на расстоянии 400 м от места пожара, тем самым теряется время на прокладку магистральных линий и поиска водоисточников", - говорится в сообщении.

Для тушения пожара привлечено 13 единиц пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава, рассказали в ведомстве.