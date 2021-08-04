События

14:24 04.08.2021

В Киеве неподалеку от "Почайны" горит неиспользуемый склад

1 мин читать
В Киеве неподалеку от "Почайны" горит неиспользуемый склад

Пожар в одноэтажном недействующем складском здании размером 45х12 м в Киеве на ул.Куреневская, 21 неподалеку от станции метро "Почайна" возник в среду, сообщается на сайте Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г.Киеве.

Информация о возгорании поступила спасателям в 12:43. Сейчас идет локализация пожара на площади 1200 кв.м.

"Тушение пожара осложняется отсутствием вблизи противопожарных гидрантов. Ближайший гидрант находится на расстоянии 400 м от места пожара, тем самым теряется время на прокладку магистральных линий и поиска водоисточников", - говорится в сообщении.

Для тушения пожара привлечено 13 единиц пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава, рассказали в ведомстве.

Теги: #киев #склад #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:27 04.08.2021
В центре Киева перекрыто движение в связи с проведением полицейской спецоперации

В центре Киева перекрыто движение в связи с проведением полицейской спецоперации

11:11 04.08.2021
С мужчиной, угрожающим подорвать здание Кабмина, ведут переговоры - полиция

С мужчиной, угрожающим подорвать здание Кабмина, ведут переговоры - полиция

10:50 04.08.2021
Родители киевских школьников могут заказать электронный ученический билет онлайн

Родители киевских школьников могут заказать электронный ученический билет онлайн

19:28 03.08.2021
Украинцев нет среди пострадавших в результате пожара в пригороде Афин – глава МИД

Украинцев нет среди пострадавших в результате пожара в пригороде Афин – глава МИД

15:00 03.08.2021
Правоохранители рассматривают версии самоубийства Шишова и его умышленного убийства с имитацией самоубийства – глава Нацполиции

Правоохранители рассматривают версии самоубийства Шишова и его умышленного убийства с имитацией самоубийства – глава Нацполиции

13:38 03.08.2021
В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ – КГГА

В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ – КГГА

10:36 03.08.2021
Минкульт анонсировал проведение в Киеве фестиваля народных промыслов 21 августа

Минкульт анонсировал проведение в Киеве фестиваля народных промыслов 21 августа

09:15 03.08.2021
Глава "Белорусского дома в Украине" найден повешенным – полиция Киева

Глава "Белорусского дома в Украине" найден повешенным – полиция Киева

08:28 03.08.2021
Мэр Запорожья: Дал поручение срочно изыскать средства из резервного фонда и начать восстановительные работы пострадавшего от пожара дома

Мэр Запорожья: Дал поручение срочно изыскать средства из резервного фонда и начать восстановительные работы пострадавшего от пожара дома

07:35 03.08.2021
В Запорожье горела крыша многоквартирного дома на площади 450 кв. м, без пострадавших

В Запорожье горела крыша многоквартирного дома на площади 450 кв. м, без пострадавших

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин уволил Антона Геращенко с поста замглавы МВД, Мустафу Найема назначил замглавы Мининфраструктуры

Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать гранату в здании Кабмина Украины

Филиппа Киркорова нет в "черном списке" Минкультуры, но въезд в Украину ему запрещен

С мужчиной, угрожающим подорвать здание Кабмина, ведут переговоры - полиция

В Киеве мужчина угрожает подорвать гранату в здании Кабмина

ПОСЛЕДНЕЕ

ВАКС начал заседание по избранию меры пресечения Чаусу

Мери Акопян и Анна Маляр назначены заместителями министров обороны и внутренних дел

В Краматорске скончался третий шахтер, пострадавший в результате взрыва на шахте в Донецкой области

В Минветеранов призывают СМИ и общественность не спешить с выводами по инциденту с гранатой в Кабмине

Кабмин уволил Антона Геращенко с поста замглавы МВД, Мустафу Найема назначил замглавы Мининфраструктуры

Кабмин запустил возможность регистрировать кафе, магазины, салоны красоты на портале "Дия"

Сытник: о местонахождении Чауса НАБУ узнало из официального письма следователя СБУ

Украинские правоохранители обеспечат дополнительную защиту белорусам, которым может угрожать опасность - Зеленский

Украина номинировала на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО 17 объектов

Дорожники ликвидировали последствия оползня на трассе Киев-Одесса – "Укравтодор"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА