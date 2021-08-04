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14:01 04.08.2021

Сытник: о местонахождении Чауса НАБУ узнало из официального письма следователя СБУ

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Сытник: о местонахождении Чауса НАБУ узнало из официального письма следователя СБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины узнало о том, что экс-судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус находится в столичной больнице "Феофания", из официального письма Службы безопасности Украины, сообщил директор Бюро Артем Сытник.

"О месте нахождения экс-судьи Чауса нам официально сообщил руководитель следственного управления СБУ. Такое же письмо было направлено в Высший антикоррупционный суд (ВАКС), где сегодня в 14:00 будет рассматриваться наше ходатайство о взятии под стражу подозреваемого экс-судьи. После того как мы получили письмо от СБУ, наши работники выехали в Феофанию, где находились представители СБУ", - рассказал Сытник в интервью изданию ZN.UA.

Он уточнил, что после выезда сотрудников НАБУ на место поговорил с главой СБУ Иваном Бакановым. По итогам разговора был составлен протокол о задержании Чауса.

Сытник также уточнил, что Чаус находится в следственном изоляторе СБУ, потому что у НАБУ нет собственного СИЗО.

"И поскольку речь идет об обеспечении мероприятий безопасности, то доставку подозреваемого экс-судьи в суд осуществит СБУ", - добавил он.

Теги: #сытник #чаус
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