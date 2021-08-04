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13:41 04.08.2021

Украина номинировала на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО 17 объектов

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Украина номинировала на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО 17 объектов

Украина номинировала на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО 17 объектов, сообщила заместитель министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко.

"Если говорить о планах о присутствии в ЮНЕСКО, то у нас на сегодняшний день в предварительном перечне находятся 17 объектов", - сказала Фоменко на всеукраинском форуме "Украина 30. Имидж Украины" в Киеве в среду.

При этом она указала, что условия включения объектов в список ЮНЕСКО чрезвычайно строгие, и не все компоненты, предлагаемые в свое время Украиной, имеют шансы на это.

По словам Фоменко, сейчас Украина представлена в ЮНЕСКО семью объектами материального наследия. В то же время в перечень нематериального наследия человечества ЮНЕСКО от Украины внесены три элемента, в частности Петриковская роспись, Косовская керамика и песни Днепропетровщины.

"И два элемента, которые еще ждут своего включения. Это культура приготовления украинского борща и крымскотатарский орнамент орьнек", - добавила Фоменко.

Теги: #юнеско #минкультуры #объекты
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