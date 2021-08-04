Больше всего в Украину в июле приезжали из Польши и РФ – "Vodafone Украина"

Больше всего в Украину в июле 2021 года приезжали из Польши и РФ, в Топ-5 также приезжие из Нидерландов, Чехии и Эстонии, свидетельствует аналитика мобильного оператора "Vodafone Украина", обнародованная в среду.

Согласно ей, самыми большими любителями разговоров по телефону оказались туристы из Великобритании и Турции. Вместе с посетителями из Польши, Чехии и РФ они генерируют больше всего звонков среди иностранных туристов.

Среди зарубежных пользователей сети Vodafone наиболее активными дата-пользователями оказались гости из США и Израиля.

"Аналитики Vodafone отмечают стабильность туристических потоков из указанных стран: за последний год Топ-5 практически не изменились. При этом стоит отметить тенденцию роста популярности Украины как туристического направления для гостей из Саудовской Аравии. Граждане этой страны пока не попали в Топ-5 по численности туристов в Украине, однако их количество увеличилось в четыре раза по сравнению с прошлым летом", - сообщили в компании.