События

12:23 04.08.2021

На северо-западе Украины в ближайшие сутки ожидаются дожди и грозы

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На северо-западе Украины в ближайшие сутки ожидаются дожди и грозы

В ближайшие сутки погоду в северо-западной части Украины будут определять атмосферные фронты, перемещающиеся из Западной Европы, поэтому в этой части страны ожидается теплая погода, с дождями, грозами, днем кое-где с градом и шквалистым ветром. На остальной территории будет сухо и жарко, сообщает Укргидрометцентр.

В четверг, 5 августа, в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях кратковременные дожди и грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с. Вечером на Закарпатье значительные дожди. На остальной территории без осадков.

Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 12-17°, на юге 18-23°. Днем 23-28°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 29-33°. В Карпатах ночью 7-12°, днем 16-21°.

В Киеве - кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 24-26°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 5 августа в Киеве была зафиксирована в 2010 году и составила 38,1°, самая низкая ночью – 7,6° в 1907 году.

В пятницу, 6 августа, по всей стране кроме восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма ожидаются кратковременные дожди, грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ночью на западе страны значительные, в Карпатах сильные дожди.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 12-19°, на побережье моров до 24°. Днем в западных, северных и Винницкой областях 22-29°, на остальной территории 28-34°.

В Киеве кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью 17-19°, днем 25-27°.

Температура воды по состоянию на 8 часов 4 августа в Черном и Азовском морях составила 23-28°, в Днепре в пределах Киева 24°.

Теги: #погода #прогноз
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